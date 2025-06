petrolio a picco calano le quotazioni dei carburanti

Il mercato del petrolio vive un momento di svolta: i prezzi dei carburanti sono in caduta libera, spinti dall'annuncio di un cessate il fuoco tra Israele e Iran. I listini dei grandi marchi mostrano già segnali di ribasso, anche se le medie praticate alla pompa, riferite a ieri, continuano a salire a causa degli aumenti recenti. La benzina self è a...

Quotazioni a picco ieri per greggio e prodotti raffinati, con la benzina tornata al livello del 9 giugno e il gasolio al 13, dopo l'annuncio del cessate il fuoco tra Israele e Iran. Primi segnali di ribasso anche sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi, mentre le medie dei prezzi praticati alla pompa, riferite a ieri, risultano ancora in rialzo sulla scia degli aumenti registrati sui listini nei giorni scorsi. La benzina self è a 1.752 euro al litro, la benzina al servito a 1,890 eurolitro. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Q8 ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi della benzina e di due quelli del gasolio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net