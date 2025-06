Petraeus | Ora il regime iraniano è indebolito ma se negozia non cadrà

Il generale Petraeus lancia un messaggio chiaro: l'Iran, pur indebolito, può ancora resistere alle pressioni internazionali. La diplomazia resta la strada preferibile, ma la minaccia di un’azione militare si fa sempre più concreta. Ora, la domanda è: l’Iran sceglierà il negoziato o rischierà di affrontare conseguenze devastanti? La partita si gioca sul filo del rasoio, e il mondo osserva con attenzione.

Il generale David Petraeus: «Attacco Usa giustificato, adesso si può procedere con il cessate il fuoco. O l’Iran rinuncia al suo programma nucleare o avrà la peggio». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Petraeus: «Ora il regime iraniano è indebolito, ma se negozia non cadrà»

In questa notizia si parla di: petraeus - regime - iraniano - indebolito

Cannes 2025: Palma d’Oro a Jafar Panahi, il regista iraniano dissidente che sfida il regime. Tutti i premi - Al 78° Festival di Cannes, la Palma d’Oro è andata a Jafar Panahi, regista iraniano dissidente vittima di persecuzioni e repressioni.

David Petraeus: «Ora il regime iraniano è indebolito, ma se negozia non cadrà»; Israele, Iran e Usa, la guerra in diretta | Teheran rilancia: «Non abbandoneremo mai la tecnologia nucleare». Media: 31 morti negli attacchi israeliani a Gaza.

David Petraeus: «Ora il regime iraniano è indebolito, ma se negozia non cadrà» - Il generale David Petraeus: «Attacco Usa giustificato, adesso si può procedere con il cessate il fuoco. msn.com scrive

Khamenei indebolito, che fine farà il regime? Il nodo del programma nucleare «pronto a riprendere con l'arricchimento dell'uranio» - La Guida Suprema, Ali Khamenei, riarrotola il filo dei suoi 36 anni di potere assoluto in Iran, e di altri otto in ... Come scrive ilmattino.it