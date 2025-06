Peschereccio rischia di affondare con tre persone a bordo | salvato dalla guardia costiera FOTO - VIDEO

Poteva trasformarsi in una tragedia in mare, ma la prontezza della Guardia Costiera ha fatto la differenza. Il 25 giugno, un peschereccio con tre uomini a bordo rischiava di affondare nelle acque di Giulianova dopo aver iniziato ad imbarcare acqua. Grazie alla tempestiva azione dei soccorritori, tutti sono stati salvati in extremis. Una testimonianza che dimostra come il coraggio e la professionalità possano fare la differenza tra vita e morte.

Poteva finire in tragedia l'incidente in mare che ha visto come protagonista un peschereccio con tre persone a bordo di 64,59 e 34 anni che ha rischiato di affondare nella mattinata del 25 giugno al largo di Giulianova dopo aver iniziato ad imbarcare acqua. È stato grazie alla prontezza. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

