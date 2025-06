Pescara Tar | Nuovo voto in 27 sezioni

Il Tar Abruzzo ha deciso di sospendere temporaneamente i risultati delle elezioni comunali di Pescara 2024, annullando le proclamazioni dei candidati e ordinando la ripetizione del voto in 27 sezioni. Questa decisione apre uno scenario incerto sulla futura amministrazione cittadina. I cittadini e gli operatori politici attendono ora chiarimenti e sviluppi, mentre gli organi elettivi continuano a svolgere le funzioni ordinarie e urgenti, garantendo la stabilità istituzionale.

18.50 Il Tar Abruzzo accoglie parzialmente il ricorso contro il risultato delle elezioni di Pescara del 2024 e dispone l'"annullamento degli atti di proclamazione degli eletti dei candidati a sindaco e Consiglieri comunali,oltre all' "obbligo di ripetere il procedimento elettorale" per 27 sezioni. "Organi elettivi comunali continuano a esercitare le loro funzioni, per quanto attiene all'ordinaria amministrazione e agli atti urgenti e indifferibili"."I giudici hanno trasmesso tutto in Procura per valutare ipotesi di reato". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

