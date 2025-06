Pescara Tar annulla le elezioni comunali | si torna alle urne in 27 sezioni

Un colpo di scena scuote Pescara: il Tar ha annullato le elezioni comunali del 2024, riconoscendo un’irregolarità e decidendo di tornare alle urne in 27 sezioni. Una decisione che potrebbe cambiare le sorti della città e ridisegnare il panorama politico locale. La partita è ancora aperta: i cittadini sono chiamati di nuovo alle urne per scegliere il loro futuro.

Il Tribunale amministrativo regionale ha accolto parzialmente il ricorso contro il risultato del 2024 che aveva riconfermato sindaco il candidato di centrodestra Carlo Masci al primo turno. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Pescara, Tar annulla le elezioni comunali: si torna alle urne in 27 sezioni

