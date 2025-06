Pescara il Tar dell’Abruzzo annulla le elezioni del 2024 | voto da ripetere in 27 sezioni

Una decisione clamorosa scuote Pescara: il Tar dell’Abruzzo ha annullato le elezioni del 2024 e disposto la ripetizione del voto in 27 sezioni a causa di irregolarità. Questa sentenza apre un nuovo capitolo nel panorama politico locale, sollevando interrogativi sulla trasparenza e la regolarità delle urne. La vicenda, iniziata con un ricorso di persone vicine all’ex...

Il Tar dell’Abruzzo ha accolto parzialmente il ricorso contro il risultato delle elezioni di Pescara del 2024, disponendo «l’ annullamento degli atti di proclamazione degli eletti dei candidati a sindaco e consiglieri comunali», stabilendo di conseguenza «l’obbligo di ripetere il procedimento elettorale » in 27 sezioni dove sono state riscontrate irregolarità. All’origine della vicenda c’è un ricorso presentato da due persone vicine all’ex candidato sindaco Carlo Costantini e all’ex consigliera Stefania Catalano, che avevano segnalato anomalie nelle fasi di spoglio. Diversi plichi elettorali sono poi risultati in effetti manomessi. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Pescara, il Tar dell’Abruzzo annulla le elezioni del 2024: voto da ripetere in 27 sezioni



