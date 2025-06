Perugia Prisco | Gratitudine alla Guardia di Finanza presidio di legalità e valori della Nazione

Perugia ha reso omaggio alla Guardia di Finanza in occasione del suo 251º anniversario, un momento di riconoscenza per un corpo che incarna legalità e valori fondamentali della nostra nazione. Il sottosegretario Prisco ha espresso profonda gratitudine per l'impegno e la professionalità degli uomini e delle donne che quotidianamente tutelano il nostro Paese. Entrambi i rappresentanti hanno sottolineato l'importanza di preservare e rafforzare questi principi essenziali per la nostra società.

"Esprimiamo gratitudine ad un Corpo dello Stato che, con impegno e professionalità, difende la legalità e i valori fondanti della nostra Nazione." Con queste parole, il sottosegretario all'Interno Emanuele Prisco ha voluto rendere omaggio alla Guardia di Finanza in occasione del 251º anniversario della sua fondazione, celebrato ieri a Perugia. Accanto a lui, anche il collega sottosegretario Federico Freni. Entrambi hanno sottolineato l'importanza dell'azione quotidiana delle Fiamme Gialle, presidio insostituibile nella lotta contro le illegalità economiche e nella tutela dell'interesse pubblico.

