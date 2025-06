Perugia diocesi in festa per i sessanta anni di sacerdozio del monsignore-filosofo

Perugia si prepara a celebrare un traguardo straordinario: i sessant’anni di sacerdozio di monsignor Fausto Sciurpa, un vero faro di fede e saggezza. La Cattedrale di San Lorenzo, domenica 29 giugno alle 18, si riempirà di gioia e gratitudine per onorare un uomo che ha dedicato la vita al servizio della comunità. Un momento di riflessione e riconoscenza che unirà tutti nella preghiera e nell’amore per il Signore.

Domenica 29 giugno, alle 18, presso la Cattedrale di San Lorenzo, i Canonici del Capitolo della Cattedrale invitano la comunità ecclesiale con gioia e gratitudine al Signore alla celebrazione eucaristica per il 60° anniversario dell’ordinazione sacerdotale dell’arciprete monsignor Fausto Sciurpa. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Perugia, diocesi in festa per i sessanta anni di sacerdozio del monsignore-filosofo

In questa notizia si parla di: perugia - diocesi - festa - sessanta

