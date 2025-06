Perugia capo-fila in Europa per la nuova gestione-sostenibile di grandi eventi e picchi di flussi turistici

Perugia si distingue come leader in Europa nella gestione sostenibile di grandi eventi e flussi turistici, dimostrando un impegno concreto verso l’ambiente. Il 23 e 24 giugno, la città ha ospitato il kickoff del progetto Chess, una rete europea dedicata a strategie ambientali innovative per le città. Questo ambizioso progetto, finanziato dall’European Interreg, promette di rivoluzionare il modo in cui le destinazioni turistiche affrontano le sfide della sostenibilità.

Il 23 e 24 giugno il Comune di Perugia in qualità di capofila di una rete di partner europei ha ospitato il kick off meeting per dare il via al progetto Chess - Cities Hub for Environmental Sustainability Strategies finanziato nell’ambito del programma europeo Interreg Europe. Il progetto. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

