Perù | a Cusco la cerimonia per l’Inti Raymi il dio sole Inca

A Cusco, il cuore del patrimonio inca, si è acceso con la maestosa celebrazione dell’Inti Raymi, il rituale che rende omaggio al dio sole durante il solstizio d’inverno australe. Centinaia di attori, alcuni discendenti degli antichi Inca, hanno ricostruito un rituale millenario nel sito archeologico di Sacsayhuaman, testimonianza potente della ricchezza culturale e spirituale di questa civiltà leggendaria. Un evento che trasporta nel passato e celebra le radici profonde dell’America Latina.

Centinaia di attori, alcuni dei quali indigeni con origini che risalgono all’ Impero Inca, hanno messo in scena mercoledì in Perù l’Inti Raymi, un rituale annuale che onora il dio sole in occasione del solstizio d’inverno australe. La rappresentazione dell’offerta si è svolta nel sito archeologico di Sacsayhuaman, vicino a Cusco. Gli archeologi peruviani ritengono che Sacsayhuaman fosse utilizzato come fortezza e luogo cerimoniale costruito nel XV secolo. Essendo un evento che attira folle di turisti, è stato narrato in lingua quechua, spagnolo e inglese, con commenti sulla storia preispanica e il suo patrimonio nel Perù moderno. 🔗 Leggi su Lapresse.it