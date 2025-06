Personale della Regione Siad-Csa-Cisal | Bene le assunzioni ma siano adeguate al nuovo contratto

Il personale della Regione Sicilia si congratula con il governo per l'annuncio di 1.400 nuove assunzioni, un passo importante per rafforzare gli uffici regionali. Tuttavia, è fondamentale che queste assunzioni siano adeguate al nuovo contratto e alle recenti classificazioni, evitando complicazioni burocratiche. Solo così si garantirà un reclutamento efficace e trasparente, in linea con le esigenze di modernizzazione e professionalizzazione del settore pubblico regionale.

“La scelta del governo siciliano di procedere a 1.400 nuove assunzioni per gli uffici regionali non può che trovarci d’accordo, ma si rischia un pasticcio burocratico: il reclutamento va fatto alla luce del nuovo contratto e della nuova classificazione, senza escludere l’area delle elevate. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

