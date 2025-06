Pericolose per cani ed esseri umani | cosa sono le lumache killer che stanno funestando l’Australia

L’Australia si trova ad affrontare un’inedita minaccia: le “lumache killer”, creature pericolose che trasmettono un parassita letale mettendo a rischio cani, esseri umani e la biodiversità locale. Concentrate principalmente a Sydney e Brisbane, queste lumache rappresentano un’emergenza sanitaria crescente. Ma cosa si cela dietro questa minaccia e perché preoccupa anche l’Europa? Il responsabile di questa inquietante diffusione è...

L'Australia sta affrontando un'emergenza sanitaria crescente legata alle cosiddette "lumache killer", responsabili della trasmissione di un parassita letale che colpisce sia animali domestici che esseri umani. Il fenomeno, concentrato principalmente nelle regioni di Sydney e Brisbane, solleva preoccupazioni anche per l'Europa, dove i cambiamenti climatici potrebbero favorire la diffusione di questa minaccia emergente. Il responsabile di questa emergenza è l'Angiostrongylus cantonensis, scientificamente noto come "verme polmonare del ratto". Questo parassita neurotropo ha origini nel sud-est asiatico ma si è progressivamente diffuso in Nord America, Europa e Australia.

