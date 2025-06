Perdita incassi in centro storico | Trovato un accordo per gli eventi in Darsena

Dopo un’intensa trattativa, si è trovato un accordo per rilanciare il centro storico e la Darsena, coinvolgendo tre eventi imperdibili dal 1° luglio al 10 agosto. Con una durata complessiva di quaranta giorni, inclusi tre giorni di pausa, questa kermesse promette di riaccendere l’energia della città e attirare visitatori da ogni parte. Un’estate ricca di cultura, musica e divertimento: non lasciatevela sfuggire!

Quaranta giorni, con uno stop di tre. Sarà questa la durata complessiva degli eventi in programma anche quest'anno nella kermesse lungo la Darsena, che vedrà susseguirsi tre rassegne diverse dall'1 luglio al 10 agosto. Un periodo lungo esattamente come quello dello scorso anno, quando gli.

