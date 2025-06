Perde il controllo e si ribalta con l’auto sulla provinciale | grave un 23enne

Una notte drammatica sulla provinciale Veglie-Porto Cesareo, dove un giovane di 23 anni ha perso il controllo della sua vettura, ribaltandosi in un incidente ancora avvolto nel mistero. La gravità dell’accaduto ha richiesto l’intervento immediato dei soccorritori e il trasporto d’urgenza al “Vito Fazzi” di Lecce. Le cause e la dinamica dell’incidente sono tuttora oggetto di accertamenti, mentre la comunità si stringe attorno al giovane coinvolto.

