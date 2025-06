Perde il controllo dell’auto grave 34enne Fuga di gas dopo l’incidente

Un incidente sconvolgente a San Giuliano Terme: un 34enne ha perso il controllo della sua auto, finendo contro una cassetta del gas e causando una fuga potenzialmente pericolosa. L’intervento immediato di vigili del fuoco, tecnici di Toscana Energia e forze dell’ordine ha evitato conseguenze più gravi. La vicenda mette in luce l’importanza della prudenza alla guida e delle misure di sicurezza. Ma cosa accadrà ora?

San Giuliano Terme (Pisa), 25 giugno 2025 – Grave incidente stradale questa mattina a San Giuliano Terme, in via Statale Abetone a Rigoli. Intorno alle 10,40 un 34enne – residente a Lucca – ha perso il controllo della sua auto andando a finire contro una cassetta metallica con all'interno un contatore del gas. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i tecnici di Toscana Energia, la polizia municipale di San Giuliano Terme e il 118 con l’automedica di Pisa e l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Pisa. Il 34enne alla guida dell’auto è stato portato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale pisano di Cisanello. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Perde il controllo dell’auto, grave 34enne. Fuga di gas dopo l’incidente

