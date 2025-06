Perde il controllo dell' auto e si ribalta giovane donna in ospedale in codice rosso

Una giovane donna rimane gravemente ferita in seguito a un incidente sulla provinciale di Valle Scrivia, dove ha perso il controllo della sua auto e si è ribaltata. L'intervento tempestivo dei soccorritori ha permesso di trasportarla in ospedale in codice rosso, ma le cause dello schianto sono ancora da chiarire. La dinamica dell’incidente preoccupa e sottolinea l’importanza di una guida prudente e responsabile.

Incidente nella notte tra martedì 24 e mercoledì 25 giugno sulla strada provinciale 226 di Valle Scrivia nel comune di Savignone, in frazione San Bartolomeo. Una giovane alla guida di un'automobile ha perso il controllo del veicolo per ragioni in via di accertamento e ha finito per ribaltarsi. È. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Perde il controllo dell'auto e si ribalta, giovane donna in ospedale in codice rosso

