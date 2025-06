Perde il controllo della moto presa in prestito muore un giovane 23enne di Ostuni

Tragedia a Gorizia: un giovane di 23 anni, Giuseppe Ancora di Ostuni e residente a Cordovado, perde la vita in un incidente mentre era in sella a una motocicletta elettrica. Un tragico esempio di come un attimo di distrazione possa cambiare per sempre le sorti di una famiglia e di una comunità . La sua storia ci invita a riflettere sulla sicurezza stradale e sull'importanza di prudenza, anche nei momenti di svago.

Un giovane, di 23 anni, Giuseppe Ancora originario di Ostuni (Brindisi) ma attualmente residente a Cordovado (Pordenone), è morto nel pomeriggio a Gorizia per le gravissime ferite riportate in un incidente stradale. Il giovane è uscito di strada mentre si trovava in sella alla motocicletta elettrica prestatagli da un conoscente per fare un giro. Sembra che il giovane si trovasse nel capoluogo isontino. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Perde il controllo della moto presa in prestito, muore un giovane 23enne di Ostuni

