Perde i sensi e cade nel lago a Lezzeno | morto il turista americano

72 parole ultime e decisiva corsa contro il tempo per salvarlo. Purtroppo, nonostante gli sforzi, le condizioni dell'anziano turista sono apparse subito gravissime e non si è potuto fare altro che constatarne il decesso. La tragedia di Lezzeno scuote la comunità e ricorda quanto sia fondamentale prestare massima attenzione alla sicurezza in ambienti di relax e svago come il lago di Como.

Non ce l'ha fatta il turista americano che ieri, probabilmente in seguito a un malore, è caduto in acqua da una zattera mentre si trovava a prendere il sole. L’uomo, 86enne, è stato soccorso immediatamente da chi ha assistito alla scena e dal personale dell’hotel, che ha iniziato subito le. 🔗 Leggi su Quicomo.it

