Percorsi sostegno INDIRE abilitati estero per 6.000 posti domanda entro 8 luglio ore 17 Da 916 a 1.516 euro i costi AVVISO

Se sei un candidato con titolo estero e desideri accedere ai percorsi di sostegno indiretti abilitanti, questa è la tua occasione: l'INDIRE apre 6.000 posti con domanda entro l’8 luglio alle ore 17.00. Con costi che variano da 916 a 1516 euro, scopri i requisiti di accesso e le modalità di presentazione. Non perdere questa opportunità: il futuro della tua carriera educativa ti aspetta!

Ai sensi del Dm n. 77 del 24 aprile 2025 INDIRE pubblica il bando per la presentazione delle domande per candidati con titolo estero che hanno espresso rinuncia al riconoscimento ai sensi dell'art. 7 del DL n. 712024 convertito nella Legge n. 106 del 29 luglio 2024. Scadenza 8 luglio ore 17.00. I requisiti di accesso e le modalità di presentazione della domanda.