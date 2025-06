Percorsi di arte e sapori a Vicopisano

Preparati a vivere un’esperienza unica nel cuore di Vicopisano, dove arte, artigianato e sapori autentici si fondono in un percorso sensoriale indimenticabile. Domenica 29 giugno 2025, dalle 19:00 alle 22:30, l’Enoteca 88 ti invita a scoprire il fascino del borgo medievale attraverso un viaggio tra gusti prelibati e opere d’arte che raccontano storie antiche. Non perdere questa occasione di immergerti in una serata di cultura e piacere, un evento da non lasciarsi sfuggire!

Percorsi di arte & sapori Vicopisano, Domenica 29 Giugno 2025 ore 19:00 – 22:30 Enoteca 88 – Via Lante 88, Vicopisano (PI) Un evento immersivo che celebra l’incontro tra arte, artigianato e sapori autentici, nel suggestivo contesto del borgo medievale di Vicopisano. Cosa aspettarsi. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: vicopisano - sapori - arte - percorsi

Percorsi di arte e sapori a Vicopisano.

Percorsi d’Arte al Castello - Sardegna Reporter - Ogni mese avremo le mostre al Castello, dedicate alle arti figurative e letterarie, mentre dal Sabato successivo alla Pasqua avranno ... Segnala sardegnareporter.it

“Chicchere & Cioccolato”. A Castelli dal 12 al 14 aprile tre giorni di percorsi tra arte, storia e sapori - ekuonews.it - giorni di percorsi tra arte, storia e sapori: la manifestazione “Chicchere & Cioccolato” ? Secondo ekuonews.it