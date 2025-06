Percorsi 60 CFU | abilitazione utile per l’accesso in I Fascia GPS e concorsi

Se sei un aspirante docente, conoscere i percorsi da 60 CFU diventa fondamentale per assicurarti l’abilitazione e aprire le porte alla prima fascia delle GPS e ai futuri concorsi. Sebbene la riapertura dei corsi sia ancora incerta, questa certificazione rappresenta un passaggio strategico per consolidare il proprio percorso professionale. Scopriamo insieme come questi percorsi possano fare la differenza nella tua carriera educativa.

L’abilitazione tramite i percorsi da 60 CFU è cruciale per l’accesso alla prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e ai futuri concorsi. Resta incerta la data di riapertura dei corsi, ma non sarà un requisito per la seconda fascia GPS nel 2026. Lo stato attuale dei percorsi abilitanti I percorsi abilitanti, introdotti . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

