Perché si parla di lumache killer di cani e quanto sono pericolose | possono arrivare anche in Italia? Facciamo chiarezza

Negli ultimi giorni, si è diffusa l’allarmante notizia delle “lumache killer” e della presunta minaccia per i cani, alimentando timori ingiustificati. Tuttavia, dietro queste voci si cela uno studio australiano su un verme parassita, che rimane tuttavia raro e assente in Italia. È importante fare chiarezza e sfatare i miti per evitare allarmismi infondati. Ecco cosa c’è da sapere sulla reale minaccia per i nostri amici a quattro zampe.

Negli ultimi giorni si sta parlando molto di “lumache killer” e "strage di cani", ma l’allarme nasce in realtà da uno studio australiano su un verme parassita che rimane comunque raro. Nessun rischio concreto in Italia, dove il verme nematode non è presente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

