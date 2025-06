Perché non dovremmo più chiedere ai bambini | Cosa vuoi fare da grande?

In un mondo in continua evoluzione, è fondamentale riconsiderare come guidiamo i nostri bambini verso il futuro. La domanda “Cosa vuoi fare da grande?” rischia di limitare la loro creatività e autonomia, concentrandosi troppo su un’unica strada. È più utile e rispettoso ascoltare le loro passioni e sogni, incoraggiando un percorso di crescita autentico e ricco di scoperte. Scopriamo insieme come favorire un dialogo costruttivo e ispirante.

Sempre più esperti mettono in discussione la classica domanda rivolta ai bambini: “Cosa vuoi fare da grande?”. Secondo psicologi ed educatori, può generare pressioni e ridurre l’identità dei piccoli a un ruolo lavorativo. Meglio porre domande che stimolino curiosità, immaginazione e valori personali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

