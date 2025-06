Perché l’Indo-Pacifico è una questione euro-atlantica

perché l’indopacifico e l’euro-atlantico rappresentano due pilastri fondamentali per la stabilità globale, devono essere affrontati come un unico sistema integrato. La crescente interdipendenza tra queste aree richiede strategie condivise che riconoscano la loro natura complementare e la necessità di una collaborazione rafforzata. Solo così potremo garantire un equilibrio duraturo in un mondo sempre più complesso e interconnesso.

L’interconnessione tra lo spazio euro-atlantico e quello indo-pacifico è ormai un dato strutturale della geopolitica contemporanea. La riflessione avanzata da Lynn Kuok, Lee Kuan Yew Chair della Brookings Institution, durante il Nato Public Forum all’Aja, sottolinea come la sicurezza dell’uno non possa più essere pensata disgiuntamente da quella dell’altro. I due quadranti sono strettamente interconnessi, osserva Kuok, e la loro cooperazione, pur muovendosi su basi geografiche e strutture istituzionali differenti, rappresenta un nodo critico per la tenuta dell’ordine globale. Tuttavia, proprio da questa interconnessione emergono anche limiti strutturali: la necessità di una maggiore visione condivisa si scontra con la difficoltà di armonizzare interessi, priorità e modelli di sicurezza che rispondono a contesti diversi. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Perché l’Indo-Pacifico è una questione euro-atlantica

In questa notizia si parla di: indo - pacifico - euro - questione

Hegseth, 'gli Usa tornati nell'Indo-Pacifico per restarci' - Con le parole di Pete Hegseth, gli Stati Uniti riaffermano il loro impegno nell'Indo-Pacifico, una regione sempre più al centro della geopolitica mondiale.

Chi ama la libertà ama la Nato. Il commento di Arditti; La Nato guarda all’Indo-Pacifico: qui si gioca la geopolitica del XXI secolo; Nato, Rutte in Giappone: Espansione militare Cina sbalorditiva.

Perché l’Indo-Pacifico è una questione euro-atlantica - pacifico è ormai un dato strutturale della geopolitica contemporanea. Come scrive formiche.net

La Nato guarda all’Indo-Pacifico: qui si gioca la geopolitica del XXI secolo - La conferenza della Nato Defense College Foundation Roma rilancia il ruolo dell’Alleanza in Asia. Si legge su msn.com