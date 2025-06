Perché le connessioni sociali non online favoriscono benessere fisico e mentale

Le connessioni sociali, anche quelle offline, sono un pilastro indispensabile per il benessere fisico e mentale. Socializzare, mantenere vecchie amicizie e creare nuovi legami non solo arricchisce la vita, ma protegge anche dalla solitudine, un nemico silenzioso che può compromettere la salute. In Italia, più di 8 su 10 riconoscono la fondamentale importanza delle relazioni familiari, ma oltre un terzo fatica a connettersi con gli altri. La sfida sociale richiede attenzione e…

E ssere in connessione con gli altri, socializzare, coltivare vecchie e nuove amicizie. Evitare la solitudine ha un valore anche per la salute fisica e mentale. Gli italiani hanno bisogno di connessioni, soprattutto quelle in famiglia, che sono fondamentali per più di 8 su 10. Eppure, più di 1 italiano su 3 afferma di avere difficoltà a entrare in connessione con gli altri. Una media che sale nelle donne tra i 35 e i 44 anni, dove il 41% afferma di preferire relazioni sociali mediate da smartphone e strumenti digitali. A rivelarlo è la ricerca "Italiani in connessione", realizzata da AstraRicerche e promossa dall'azienda Ipsen, in occasione dell'inaugurazione della sua nuova sede a Milano, al centro delle connessioni urbane e sociali del capoluogo lombardo.

