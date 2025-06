Perché il video della moglie di Alvaro Vitali a La volta buona è stato rimosso Balivo parlerà a inizio puntata

Un evento tragico e inaspettato ha scosso il mondo dello spettacolo: la morte improvvisa di Alvaro Vitali ha portato alla rimozione di alcuni contenuti sensibili, tra cui l'intervista a Stefania Corona. Caterina Balivo, nel rispetto del dolore, ha deciso di dedicare un omaggio speciale all’attore in apertura della puntata. Un gesto che dimostra come il ricordo possa diventare un momento di riflessione e rispetto condiviso.

La volta buona ha rimosso l'intervista a Stefania Corona dopo la morte improvvisa di Alvaro Vitali in segno di rispetto nei confronti del lutto che ha investito inaspettatamente la donna e della sfortunata circostanza temporale che l’ha vista rilasciare un’intervista in tv sulla crisi del matrimonio con Vitali solo poche ore prima dell’imprevedibile scomparsa. Fanpage.it ha appreso che Caterina Balivo dedicherĂ un omaggio all’attore in apertura della puntata del 25 giugno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

