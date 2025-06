Perché il pallone da calcio degli anni ’70 aveva i pentagoni neri? Non fu solo una scelta estetica

Perché il pallone da calcio degli anni '70 aveva i pentagoni neri? Non era solo una scelta estetica, ma un connubio di ragioni tecniche, storiche e mediatiche. Quel design iconico, conosciuto in tutto il mondo, nacque per migliorare la visibilità e la maneggevolezza, lasciando un'impronta indelebile nel cuore di appassionati e giocatori. Scopriamo insieme come questa forma si sia evoluta fino a diventare simbolo di un’epoca indimenticabile.

Chiunque abbia mai visto una partita di calcio negli anni '70, '80 o '90 ricorda quel classico pallone con esagoni bianchi e pentagoni neri. Quella foggia così particolare, diventata davvero di culto, nacque per una combinazione di ragioni tecniche, storiche e mediatiche. I primi palloni da calcio, utilizzati fin dai tempi antichi, erano ben diversi da quelli attuali. Nell'antica Cina, durante il gioco del cuju, si usavano sfere imbottite di piume, mentre nell'Inghilterra medievale si impiegavano persino bottiglie di vino rivestite di cuoio e riempite di sughero. Fu solo nel 1844 che Charles Goodyear, noto per l'invenzione della gomma vulcanizzata, brevettò il primo pallone in gomma, rivoluzionando il modo di costruire le sfere da gioco.

