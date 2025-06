Perché F1 il film è il blockbuster perfetto anche per chi non segue i Gran Premi e le corse in generale

permette a chiunque di immergersi nel mondo affascinante della Formula 1, indipendentemente dal proprio livello di passione. Con Brad Pitt protagonista e una narrazione avvincente, il film non è solo un omaggio alle corse, ma un’esperienza cinematografica che cattura emozioni e adrenalina in modo unico. È il blockbuster perfetto per scoprire e amare la F1 anche se non hai mai seguito una gara: un vero spettacolo da non perdere.

Anche se non seguo la F1, come sport, adoro la F1 raccontata dai film, pellicole che ne ripercorrono le icone, la storia, il mito. Mi piace l’adrenalina che si trasmette dalle mani sul volante alle ruote, la paura che alla velocità si sommi l’incidente disastroso, l’aspetto eroico e stoico della trama. Come si inserisce F1, il film, con Brad Pitt in tutto questo? Non solo ne è la summa, ma è anche qualcosa di nuovo, un super blockbuster che in alcuni punti trascende il genere. E molto lo si deve. al personaggio di Brad Pitt. Il fattore Pitt. Siamo stati sul set di *F1* con Brad Pitt, Damson Idris e Lewis Hamilton Alcuni dei più grandi di Hollywood e la Formula 1 hanno unito le forze per tentare di realizzare il più grande film di corse automobilistiche di tutti i tempi Il suo Sonny Hayes è una scheggia impazzita e insieme una sorta di guru dei motori, l’eroe traumatizzato e il cowboy che salva la situazione e poi si allontana nel tramonto, l’atleta metodico e il giocatore d’azzardo, la faccia da schiaffi che maneggia bene l’ironia che alla fine seduce tutti, il deus ex machina che salva la baracca quando meno te lo aspetti. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Perché F1, il film, è il blockbuster perfetto, anche per chi non segue i Gran Premi e le corse in generale

