Perché Eurosport non sarà più tra i canali Sky e dove si potrà vedere in TV dal 1 luglio

Dal 1° luglio, gli appassionati di sport devono fare i conti con una novità: Eurosport sparisce dai canali Sky a causa del mancato rinnovo dell’accordo tra Sky e Warner Bros/Discovery. Ma dove poter continuare a seguire gli eventi? La risposta potrebbe sorprenderti: scopri tutte le alternative disponibili e non perdere nemmeno un minuto delle tue competizioni preferite!

Dal prossimo 1 luglio gli abbonati Sky non troveranno più i canali di Eurosport, 1 e 2. Non è stato rinnovato l'accordo tra Sky e Warner BrosDiscovery. Dove saranno trasmessi ora gli eventi di Eurosport. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Su TIMVISION il Roland Garros di Tennis con sei canali Eurosport inclusi e la funzionalità Multilive - Su TimVision torna il grande tennis con il Roland-Garros, il secondo Slam dell’anno, dal 25 maggio all’8 giugno a Parigi.

Domani alle 15 sarà trasmessa sul canale Nove, in simulcast su Eurosport 1 e streaming Discovery+ Vai su Facebook

