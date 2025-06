Perché è discriminatoria la condotta contro i caregiver assenti da lavoro per permessi legati alla legge 104

La questione delle discriminazioni nei confronti dei caregiver assenti da lavoro per i permessi legati alla legge 104 rappresenta un tema di grande attualità e rilevanza sociale. Come sottolineato da Gianna Elena De Filippis nel suo saggio, la lotta per i diritti si intreccia con il dovere civico di rendere concreta la Costituzione, trasformando gli ideali in azioni quotidiane. Solo così possiamo sperare di costruire una società più giusta e inclusiva, dove i diritti diventano reale strumenti di uguaglianza.

a cura di Gianna Elena De Filippis Nel suo saggio La Tipo e la notte, Scritti sul lavoro, 1978-1996, tra gli altri, Pietro Ingrao così scriveva: "Ecco cosa sta dinanzi a noi: un grande compito creativo; ecco allora come il discorso sulla Costituzione si lega al presente, a questa grande battaglia da condurre; la Costituzione non vuole omaggi, riti, non vuole inginocchiamenti ma vuole che sia portata avanti nella realtà dalla lotta, perché viva la grande speranza di una società nuova che è scritta in quelle pagine". La fattispecie esaminata, di enorme complessità e innovazione, riguarda l'accertamento della natura discriminatoria del comportamento datoriale consistente nel mancato computo delle assenze dei lavoratori per permessi mensili ex lege n.

