Perché Alessandro Impagnatiello è stato condannato all'ergastolo nonostante l'esclusione della premeditazione

Il caso di Alessandro Impagnatiello, condannato all’ergastolo anche in secondo grado per l’omicidio di Giulia Tramontano, solleva interrogativi sulla severità della giustizia italiana. Nonostante l'esclusione della premeditazione, la pena rimane invariata, dimostrando come fattori come la brutalità e la condotta dell’imputato possano influenzare le decisioni dei giudici. Scopriamo insieme i motivi di questa sentenza e le implicazioni per il sistema giudiziario.

Alessandro Impagnatiello è stato condannato all'ergastolo anche in secondo grado per l'omicidio di Giulia Tramontano del 27 maggio 2023. Valerio de Gioia, consigliere della Corte di Appello di Roma e Consulente della Commissione Femminicidio, ha spiegato a Fanpage.it perché anche senza l'aggravante della premeditazione la pena non è stata ridotta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

