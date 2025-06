per sancho anche sirene turche

In questi giorni, Jadon Sancho si trova al centro di un vortice di voci e speculazioni, con il Manchester United che valuta seriamente la possibilità di cederlo, attirando l’interesse di diversi club, tra cui anche alcune sirene turche. La sua crescita resta sotto osservazione, ma il suo futuro sembra sempre più incerto, rendendo questa fase di mercato davvero avvincente e piena di sorprese per gli appassionati di calcio.

Jadon Sancho continua a essere un tema caldo nel mercato estivo. Tanti i pretendenti del calciatore inglese. Secondo quanto riportato dal Telegraph, il Manchester United sta seriamente considerando di cedere l’esterno. I Red Devils lo acquistarono nel 2021 per ben 85 milioni di euro. Il calciatore ha trascorso una stagione in prestito al Chelsea. Nelle fila dei Blues ha collezionato 5 gol e 10 assist in 41 partite. In questi giorni quindi è tornato a far parlare di sé, attirando l’attenzione di diverse grandi squadre europee, tra cui Juventus e Napoli. Sancho, non solo Juventus e Napoli in lizza. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com