Per l’orchestra del Vecchi Tonelli un gioiello di Antonio Salieri

L’Orchestra del Vecchi Tonelli rende omaggio a Antonio Salieri, un compositore di straordinario talento e figura chiave della musica classica italiana. Spesso ingiustamente oscurato da incomprensioni e voci infondate, Salieri emerge oggi come un vero gioiello musicale. Attraverso interpretazioni coinvolgenti, riscopriamo un artista che merita il suo posto nella storia, smentendo le false narrazioni e celebrando la sua vera grandezza. Un viaggio nel cuore della sua arte che affascina e sorprende ancora oggi.

Antonio Salieri, morto duecento anni fa a Vienna, è stato "un grande italiano, ingiustamente dimenticato", ha detto di recente il maestro Riccardo Muti. Compositore e docente di grande valore, su di lui ha pesato purtroppo la maldicenza di aver provocato la morte di Mozart, quando invece i due sarebbero stati amici, non rivali, come invece riporta la maldicenza di cui sopra, riecheggiata anche dalla ricostruzione della sua figura fatta dal film ' Amadeus ', pellicola del regista cecoslovacco (ma naturalizzato statunitense) Milos Forman, uscito nel 1984 e che ebbe un notevole successo di pubblico, sufficiente per alimentare quella che, in effetti, è più un falso storico che la realtà.