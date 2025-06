Per Italia Viva Le Marche sono in declino economico Solo Matteo Ricci può sistemare la situazione

In un momento di crescente preoccupazione per le sorti della regione, Italia Viva Marche sottolinea come i numeri della Banca d’Italia confermino il calo economico e la crisi del tessuto industriale. Solo Matteo Ricci può invertire questa tendenza e risollevare le Marche, restituendo speranza e sviluppo a imprese e cittadini. È arrivato il momento di agire con decisione: la ripresa passa anche dalle sue mani.

ANCONA – Secondo Italia Viva Marche «I numeri parlano chiaro ancora una volta. Il rapporto della Banca d’Italia certifica il proseguimento del declino economico delle Marche». E «il nostro tessuto industriale e manifatturiero è in crisi». Per Iv infatti «Cresciamo meno della media nazionale. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: italia - marche - viva - declino

L'anima poliedrica della Marche al Padiglione Italia di Osaka, sede a inizio giugno dell'Expo 2025 - ...una celebrazione vibrante delle sue molteplici identità, riunendo cultura, tradizione e modernità.

6 milioni di persone in Italia ormai rinunciano a curarsi e a destra non trovano niente di meglio da fare che litigare tra loro sul terzo mandato. Ormai sono totalmente scollati dalla realtà: le italiane e gli italiani chiedono risposte, ma il loro pensiero fisso sono le p Vai su Facebook

Ricci: «Da presidente delle Marche farei una norma sul fine vita».

Italia viva marche propone un progetto di cambiamento riformista e progressista per le regionali 2025 - Italia Viva Marche si prepara alle elezioni regionali 2025 puntando su un progetto riformista che unisce esperienza e novità, coinvolge astenuti e stringe alleanze con Voce alle Marche, Movimento Popo ... Lo riporta gaeta.it

Italia Viva Marche con Matteo Ricci per progetto di cambiamento - Italia Viva Marche per il progetto di cambiamento insieme a Matteo Ricci, europarlamentare dem candidato a presidente di Regione nelle prossime elezioni in programma in autunno. ansa.it scrive