Penultimo appuntamento in prima serata per il reality condotto da Veronica Gentili In settimana è cambiata la leadership Ma non cambia l' atmosfera sempre tesa ed esplosiva

Ultima chiamata per i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2025, mentre il penultimo appuntamento in prima serata si avvicina al suo epilogo. La tensione tra i concorrenti aumenta, nonostante i cambi di leadership e le strategie in gioco, creando un’atmosfera sempre esplosiva. Questa sera, mercoledì 25 giugno, alle 21:30 su Canale 5, Veronica Gentili e Simona Ventura ci guideranno verso una semifinale imperdibile, decisa da colpi di scena e emozioni. Chi lascerà il sogno...

U ltimi giorni in Honduras per i naufraghi dell’ Isola dei Famosi 2025. E quella di stasera, mercoledì 25 giugno, sarà una puntata decisiva. Alle 21:30 su Canale 5 Veronica Gentili, affiancata in studio dall’opinionista Simona Ventura, darà il via alla semifinale del reality che si concluderà poi il 2 luglio, a meno di due mesi dal debutto. Isola dei Famosi 2025: chi sono i concorrenti in gara X Leggi anche › “Isola dei famosi 2025”: le pagelle della puntata di ieri sera e la rissa tra Omar e Dino Isola dei famosi 2025, news semifinale 25 giugno: concorrenti, chi esce. Il gioco entra oggi nella sua fase più spietata. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Penultimo appuntamento in prima serata per il reality condotto da Veronica Gentili. In settimana, è cambiata la leadership. Ma non cambia l'atmosfera, sempre tesa ed esplosiva

In questa notizia si parla di: veronica - reality - gentili - penultimo

Perché l’Isola dei Famosi non va in onda stasera e quando torna il reality condotto da Veronica Gentili - L’Isola dei Famosi non va in onda questa sera, lunedì 19 maggio, a causa di un cambio di programmazione.

Not Found

Not Found

HTTP Error 404. The requested resource is not found.