Pentathlon due azzurre su quattro avanzano alle semifinali dei Mondiali Junior

In un emozionante inizio ai Mondiali Junior 2025 a Székesfehérvár, le giovani promesse italiane del pentathlon si sono fatte notare, conquistando due semifinaliste su quattro impegnate. Valentina Marinescu e Sara Forti hanno brillato nelle qualifiche, portando entusiasmo e speranza per il futuro dello sport azzurro. Chi avanzerà alle semifinali avrà l'occasione di dimostrare ancora più talento e determinazione, scrivendo una pagina importante della loro carriera.

A Székesfehérvár, in Ungheria, hanno ufficialmente preso il via i Mondiali Junior 2025. Nella giornata odierna al Regional Athletics Center, hanno visto prendere scena le qualifiche femminili. Delle quattro azzurre iscritte, due hanno staccato il pass per le semifinali, mentre due non hanno potuto proseguire. Chi avanza sono Valentina Marinescu (Junior Asti) e Sara Forti (Pentafiano), mentre non passano il taglio Alessia Canto (Avia Pervia) e Carla Ambroset (Pentanuoto). La migliore prestazione in assoluto porta la firma dell’egiziana Farida Khalil con 1398 punti subito davanti alla nostra Valentina Martinescu seconda con 1380. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pentathlon, due azzurre su quattro avanzano alle semifinali dei Mondiali Junior

