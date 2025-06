Pensioni 2025 rischi e vantaggi di uscire 7 anni prima con 35 anni di contributi o 60 d’età

Negli ultimi giorni, abbiamo esplorato come l’isopensione possa rappresentare un’opportunità unica per uscire anticipatamente dal mondo del lavoro, anche fino a 7 anni prima con 35 anni di contributi. Questa soluzione, inizialmente disponibile solo per chi aveva meno di 4 anni dai requisiti, è stata ampliata con il Milleproroghe 2023. Ma quali sono i reali rischi e vantaggi di questa scelta? Scopriamolo insieme.

Nei giorni scorsi a bbiamo pubblicato un articolo che ha catalizzato l’attenzione di molti lettori, taluni hanno anche riportato la loro esperienza positiva, stiamo parlando della possibilità di uscire fino a 7 anni prima dal mondo del lavoro grazie all’isopensione. Inizialmente si poteva fare un accordo con l’azienda per i lavoratori a cui mancavano 4 anni dal raggiungimento dei requisiti, poi col Milleproroghe 2023 si é invece passati alla possibilità fino aò 31 dicembre 2026 di poter uscire fino a 7 anni prima dall’età della pensione INPS. Si tratta di un piano di esodo anticipato a carico dell’azienda per lavoratori distanti appunto 7 anni dalla pensione, generalmente é un vantaggio per le aziende che desiderano impiegare lavoratori giovani mettendo a riposo, senza licenziarli, quanti sono più anziani. 🔗 Leggi su Pensionipertutti.it

