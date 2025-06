Pensione ai superstiti | donna casertana vince contro l' Inps Niente restituzione se non spiega l’errore

Una recente sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha ribaltato le sorti di C.M., donna casertana vittima di una richiesta di restituzione dall’INPS per oltre 3.000 euro. La decisione sottolinea l’importanza di contestare tempestivamente gli errori dell’ente previdenziale, poiché senza una spiegazione dettagliata, l’INPS non può procedere alla restituzione. Questo caso rappresenta un segnale di speranza per chi lotta contro ingiustizie simili.

Una nuova sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere si è pronunciata in favore di C.M., cittadina casertana titolare di una pensione ai superstiti, che si era vista recapitare dall’INPS una richiesta di restituzione pari a 3.164,27 euro, somma che l’Istituto. 🔗 Leggi su Casertanews.it

