Pensati liberal | una Schlein ‘responsabile’ basterà a calmare i riformisti del Pd?

Elly Schlein sembra voler rinnovare il volto del Pd, allontanandosi dai toni barricaderi e aprendo a un approccio più dialogante. Le sue ultime mosse, tra cui il mancato coinvolgimento nel corteo anti-riarmo, indicano una volontà di distanziarsi dall’ala più radicale e di rassicurare i riformisti del partito. Ma quale direzione prenderà davvero il nuovo corso? Il futuro del Pd si disegna ora in questi segnali di cambiamento.

Che sta facendo Elly Schlein? Sta forse cambiando linea? Le antenne dei riformisti del Pd sono tornate ad alzarsi in queste ore a fronte dei segnali che giungono dalla segretaria che pare voler rimettere il partito su binari assai meno barricaderi. Il progressivo smarcamento di Schlein da Conte . Primo indizio, la decisione di non partecipare al corteo di sabato scorso contro il riarmo, dominato da Giuseppe Conte insieme a Fratoianni & Bonelli, mentre del Pd erano in pochissimi e a titolo personale. Poi c’è stata la telefonata con Giorgia Meloni dopo l’escalation della crisi iraniana. Un colloquio durato una ventina di minuti in cui Schlein e la premier si sono confrontate sulla linea italiana da tenere di fronte al nuovo conflitto, al possibile utilizzo delle basi Usa in Italia, al rapporto con America e Israele, e anche la terribile situazione di Gaza. 🔗 Leggi su Lettera43.it