Pedro Pascal è felice che QUELLA scena in The Mandalorian 2 sia stata cancellata

Pedro Pascal, protagonista indiscusso di The Mandalorian, ha recentemente rivelato la sua soddisfazione nel vedere cancellata una scena senza casco nella seconda stagione, desiderio espresso con fermezza. In un’intervista esclusiva con Vanity Fair, l’attore ha spiegato le motivazioni dietro questa scelta, sottolineando quanto sia importante per lui mantenere l’autenticità del personaggio. Dopo il commovente addio tra Din Djarin e Grogu, Pascal ha condiviso con entusiasmo i dettagli della collaborazione con il creatore, lasciando i fan ancora più affascinati.

In un’intervista con Vanity Fair, Pedro Pascal ha ammesso di aver chiesto che una scena senza casco nella seconda stagione di The Mandalorian venisse rimossa, e che il suo desiderio sia stato esaudito. Ora, ha elaborato ulteriormente la sua richiesta, spiegandone anche le motivazioni. Dopo la scena d’addio di Din Djarin e Grogu nel finale della seconda stagione di The Mandalorian, Pascal ha parlato del processo di collaborazione con il creatore della serie, Jon Favreau, in particolare per quanto riguarda i momenti significativi di Din senza casco. Pascal ha affermato che nel penultimo episodio della stagione fosse inizialmente prevista un’altra scena senza casco, che poi lui ha deciso di tagliare. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Pedro Pascal è felice che QUELLA scena in The Mandalorian 2 sia stata cancellata

