Pec amministratori c’è la proroga | nessuna scadenza al 30 giugno

Le Camere di commercio di Milano, Torino, Bergamo, Lecce e Padova chiariscono: nessuna scadenza al 30 giugno 2025 né sanzioni per il deposito della PEC degli amministratori. Le voci di un’imminente scadenza hanno generato confusione tra imprenditori e professionisti, ma il quadro ufficiale rimane incerto. Quando, allora, sarà il termine? Le speranze si concentrano sul 31 dicembre, ma ancora nulla è confermato.

Nessuna scadenza il 30 giugno 2025 e nessuna sanzione per chi non deposita la Pec degli amministratori entro quella data. È quanto ribadiscono con fermezza le Camere di commercio di città come Milano, Torino, Bergamo, Lecce e Padova, smentendo voci e campagne pubblicitarie che hanno alimentato confusione tra imprenditori e professionisti. Ma quando sarà la scadenza allora? Non ci sono ancora conferme su questo, ma sembra che sarà il 31 dicembre 2025. La nota del Mimit non c’è ancora, ma dovrebbe arrivare in questi giorni o addirittura a ore. Chi deve sottostare alla regola. A istituire questo adempimenti è stata la Legge di Bilancio 2025, per tutte quelle imprese che sono organizzate in forma societaria. 🔗 Leggi su Quifinanza.it