Pavia scontro frontale tra moto e scooter | grave una donna 58enne di Borgarello

Un violento scontro frontale tra moto e scooter ha scosso Pavia, lasciando una donna di 58 anni in gravi condizioni. L’incidente, avvenuto nel tardo pomeriggio sulla tangenziale di Pavia, ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso e la chiusura temporanea della strada. Nel caos dell’incidente, le autorità stanno lavorando per ricostruire la dinamica e garantire la sicurezza. La comunità si stringe attorno ai coinvolti, sperando in un pronto recupero.

Pavia, 25 giugno 2025 - Tre persone sono rimaste ferite nello scontro frontale tra uno scooter e una moto: una donna, 58enne di Borgarello, è stata trasportata con l'elisoccorso in codice rosso all'ospedale di Brescia. Il grave incidente è successo poco prima delle 16 di oggi, mercoledì 25 giugno, all'imbocco dalla Statale 35 dei Giovi sulla tangenziale di Pavia, a Nord della cittĂ . Il tratto di strada è rimasto a lungo chiuso per consentire i soccorsi, necessari per le tre persone coinvolte. Sul poso per i rilievi è intervenuta la Polstrada di Pavia, con gli accertamenti ancora in corso. Dalla prima ricostruzione della dinamica, si sarebbe trattato di uno scontro frontale: lo scooter Yamaha con a bordo la donna e l'uomo, entrambi di Borgarello, stava uscendo dalla tangenziale in direzione proprio di Borgarello, mentre la moto, una Bmw 1. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pavia, scontro frontale tra moto e scooter: grave una donna 58enne di Borgarello

