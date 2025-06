Paura in volo fumo e fiamme da un motore di un volo American Airlines | l'aereo torna a Las Vegas

Un episodio di paura e adrenalina a bordo di un volo American Airlines: poco dopo il decollo da Las Vegas, il velivolo ha dovuto tornare indietro a causa di fumo e fiamme provenienti da un motore. Fortunatamente, nessuno si è fatto male e l’aereo ha effettuato un atterraggio sicuro. La FAA sta conducendo le indagini, mentre l’aereo viene sottoposto a controlli approfonditi. Scopriamo cosa è successo e quali misure vengono adottate per garantire la sicurezza dei passeggeri.

Un volo American Airlines è rientrato a Las Vegas poco dopo il decollo per fumo e fiamme da un motore. Nessun ferito. L'aereo è atterrato in sicurezza. La FAA indaga, mentre il velivolo è stato ritirato per controlli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

