Paura in via Diocleziano | grosso cancello cede e si abbatte sulla strada

Un crollo improvviso ha scosso la tranquilla via Diocleziano, lasciando gli abitanti attoniti e preoccupati. Poco dopo mezzanotte e mezza, un grosso cancello di ferro si è abbattuto sulla strada, provocando un forte boato che ha interrotto il fermento post-concerto. Fortunatamente, grazie alla prontezza delle autorità e alla fortuna, il crollo ha evitato conseguenze più gravi, rassicurando la comunità locale.

Un grosso botto poco dopo mezzanotte e mezza ha scosso gli abitanti di via Diocleziano, affollata di auto che defluivano dopo la fine del concerto di Cremonini allo Stadio Maradona. A venire giù un pesante cancello di ferro. Da quanto appreso da NapoliToday, fortunatamente, il crollo ha. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Paura in via Diocleziano: grosso cancello cede e si abbatte sulla strada

In questa notizia si parla di: diocleziano - grosso - cancello - paura

All’improvviso il vetro distrutto: momenti di paura in FiPiLi, parabrezza colpito da un grosso pezzo di ferro - Firenze, 14 maggio 2025 – Momenti di terrore sulla superstrada FiPiLi, quando un automobilista si è trovato improvvisamente con il parabrezza distrutto da un grosso pezzo di ferro.

Paura in via Diocleziano: grosso cancello cede e si abbatte sulla strada.

Paura in via Diocleziano: grosso cancello cede e si abbatte sulla strada - Un grosso botto poco dopo mezzanotte e mezza ha scosso gli abitanti di via Diocleziano, affollata di auto che defluivano dopo la fine del concerto di Cremonini allo Stadio Maradona. Lo riporta napolitoday.it