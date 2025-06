Paura davanti alla chiesa Botte contro la porta e bici lanciata in aria per strada

Un episodio di tensione scuote Castelfiorentino: un giovane extracomunitario, noto alle autorità, ha improvvisamente urlato e aggredito il portone del Santuario di Santa Verdiana, scatenando paura tra i presenti. La scena si è conclusa con una bicicletta lanciata in aria e un certo sconcerto tra la comunità, che si domanda cosa abbia potuto spingere a un gesto così energico e inquietante. La vicenda evidenzia ancora una volta le fragilità sociali e le sfide della convivenza.

Castelfiorentino, 25 giugno 2025 – Si sarebbe messo a urlare all’improvviso, prendendo poi a pugni il portone del Santuario di Santa Verdiana. Il tutto davanti ad alcune persone presenti nel piazzale della chiesa e nei dintorni, che si sarebbero spaventate e allontanate. È l’episodio avvenuto lo scorso lunedì, intorno alle 15, che ha per protagonista un giovane extracomunitario di circa trent’anni già noto alle forze dell’ordine e ai Servizi sociali del Comune di Castelfiorentino. «La persona in questione ha iniziato a dare in escandescenze – ha raccontato Fabio Fabbrocini, consigliere comunale di Fratelli d’Italia – ad un certo punto ha cominciato a colpire il portone con calci e pugni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Paura davanti alla chiesa. “Botte contro la porta e bici lanciata in aria per strada”

