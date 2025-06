Paura al campeggio | scoppia un incendio nella notte a fuoco due bungalow e una roulotte

Una notte da brividi al campeggio di Zadina di Cesenatico, dove un incendio improvviso ha minacciato la tranquillità di vacanzieri e residenti. Le fiamme hanno divorato due bungalow e una roulotte, creando paura e confusione tra i presenti. Fortunatamente, l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze più gravi. Ma cosa si nasconde dietro questa drammatica emergenza?

Cesena, 25 giugno 2025 – Fiamme nel luogo delle vacanze. I vigili del fuoco di Cesena, Savignano e Forlì sono intervenuti attorno all'una di notte del 25 giugno per sedare un incendio che aveva coinvolto una casetta di legno ubicata all’interno di un campeggio di viale Mazzini a Zadina di Cesenatico. I soccorritori hanno operato contando sul supporto di cinque automezzi, riuscendo a estinguere il rogo prima che la situazione potesse precipitare. Nessuna persona è infatti fortunatamente rimasta coinvolta dalle fiamme e le tempestive operazioni delle squadre del 115 hanno anche evitato che il rogo si propagasse alla vegetazione limitrofa, scongiurando dunque il rischio di una più ampia diffusione che avrebbe certamente potuto avere esiti ben diversi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Paura al campeggio: scoppia un incendio nella notte, a fuoco due bungalow e una roulotte

In questa notizia si parla di: campeggio - incendio - notte - fuoco

Scoppia l'incendio nel mercato coperto, locali invasi dal fumo: Vigili del fuoco in azione per tutta la notte - Un violento incendio ha colpito il mercato coperto di Russi, invadendo i locali di fumo denso. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente per fronteggiare le fiamme, lavorando per tutta la notte.

INCENDIO AL CAMPEGGIO ISAMAR: PRONTO INTERVENTO EVITA IL PEGGIO, MA DANNI INGENTI Presso il campeggio Isamar, si è verificato un piccolo incendio che ha interessato una casa mobile destinata al personale. L’incendio è stato immediatamen Vai su Facebook

Zadina, incendio al campeggio; Notte di fuoco ad Alpignano e Caselette, le fiamme divorano l’azienda agricola Bosio e il campeggio “Molino”; Furgone in fiamme al campeggio: uomo intossicato nel tentativo di spegnere l’incendio.

Paura al campeggio: scoppia un incendio nella notte, a fuoco due bungalow e una roulotte - I vigili del fuoco di Cesena, Savignano e Forlì sono intervenuti attorno all'una di notte del 25 giugno per sedare un incendio che aveva coinvo ... msn.com scrive

Zadina, incendio al campeggio - I Vigili del fuoco di Cesena, Savignano e Forlì, la scorsa notte, sono intervenuti per un incendio in un campeggio a Cesenatico. Da corrierecesenate.it