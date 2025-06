Paura a 35.000 Piedi | Boeing 777 United Airlines perde quota e lancia allarme internazionale sull’Atlantico

Un episodio incredibile avvenuto a 35.000 piedi ha acceso un allarme internazionale: un Boeing 777 della United Airlines, in volo da San Francisco a Roma, ha improvvisamente perso quota sul Atlantico, trasformando un normale viaggio in una situazione di emergenza. La notizia, rimasta segreta fino ad ora, solleva interrogativi sulla sicurezza dei voli transatlantici e sulla gestione delle emergenze in alta quota. Un evento che potrebbe cambiare gli standard del settore aereo e accendere i riflettori sulla sicurezza dei passeggeri.

L’episodio risale al 22 giugno, ma lo si è saputo solo ora. Un Boeing 777-200ER della United Airlines, operante il volo UA507 d a San Francisco a Roma, ha vissuto un episodio drammatico che ha trasformato un normale viaggio transatlantico in un incubo per i 275 passeggeri e i 14 membri dell’equipaggio a bordo. Dopo circa otto ore di volo, mentre sorvolava l’Oceano Atlantico, l’aereo ha improvvisamente iniziato a perdere quota, inviando il codice squawk 7700 – il segnale internazionale di emergenza – e deviando verso l’aeroporto internazionale di KeflavĂ­k, in Islanda, per un atterraggio d’emergenza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Paura a 35.000 Piedi: Boeing 777 United Airlines perde quota e lancia allarme internazionale sull’Atlantico

