Paul Pogba torna in campo dopo la squalifica per doping giocherà in Francia

Dopo due anni di attesa e sfide, Paul Pogba si prepara a tornare in campo in Francia, deciso a riscattarsi e a dimostrare che il suo talento è più vivo che mai. Il mediano francese, pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera, ha scelto di ripartire dal cuore dell’Europa, lasciando alle spalle le tentazioni delle leghe lontane. La sua rinascita ai campi europei sta per iniziare...

La carriera di Paul Pogba è pronta a ripartire dopo due anni di stop a causa della squalifica per doping. Il francese non si è mai arreso, ha sempre dichiarato di voler tornare a giocare e anche ad alti livelli. Niente Arabia o campionati simili, voleva essere protagonista sui campi europei.

Paul Pogba è pronto a tornare protagonista sui campi di calcio. Dopo il lungo stop e la squalifica per doping, le voci di un suo possibile ritorno si fanno sempre più insistenti: contatti avviati con una squadra di rilievo potrebbero riportarlo a sfidare i suoi vecchi avversari, magari proprio contro la Juventus.

Dopo quasi due anni dall'infortunio con la Juve e la successiva squalifica per doping, il Polpo sarà di nuovo ufficialmente un calciatore. Come riportato da Fabrizio Romano, il centrocampista firmerà un contratto

Paul Pogba non le ha mandate a dire alla Juventus: il centrocampista francese accusa la società bianconera di non averlo sostenuto durante la squalifica per doping

Ritorno in grande stile per Paul Pogba: dopo due anni torna in campo, e giocherà pure la Champions; Pogba e la squalifica per doping: «La Juventus non mi ha aiutato»; “Sono tornato il bambino che inseguiva il suo sogno”.

Monaco, Pogba ha firmato: atteso l'annuncio ufficiale - Atteso il comunicato ufficiale del club del principato Paul Pogba riparte dalla Francia e in particolare dal Monaco.

Paul Pogba ha deciso il suo futuro: manca solo l'ufficialità - Il francese, infatti, ha appena firmato il contratto che lo legherà all'As Monaco.