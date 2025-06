Patto mafia-camorra per la mega-truffa sull’IVA Undici arresti tra Dubai Marano e Scampia

Una nuova operazione smaschera il pericoloso patto tra mafia siciliana e camorra napoletana, uniti nella frode sull'IVA che ha sottratto milioni allo Stato. Con undici misure cautelari, tra cui due arresti a Dubai, le forze dell'ordine hanno colpito un sistema illecito che minaccia la nostra economia. La lotta contro queste organizzazioni continua, ma quanto ancora dobbiamo temere?

Un patto mafia siciliana e camorra napoletana per frodare lo Stato sull'IVA e incassare indebitamente milioni di euro. Su richiesta della Procura europea con sede a Palermo e Milano, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha disposto undici misure cautelari. Due arresti sono scattati a Dubai. Gli altri in provincia di .

