patto fra trump e putin dietro la tregua in iran

Un'inedita alleanza tra Trump e Putin ha favorito una tregua in Iran, ma i giochi di potere si complicano. Mentre i due leader esercitano pressioni sui propri alleati, i risultati appaiono ambigui: un fronte ucraino congelato e possibilitĂ di apertura in Libia. Ma cosa si nasconde davvero dietro questo patto? Scopriamo insieme i retroscena di un accordo che potrebbe cambiare gli equilibri geopolitici.

Il presidente americano (che poi si infuria con Netanyahu e gli ayatollah per le fugaci violazioni) e quello russo hanno fatto pressioni sui rispettivi alleati. Daniele Ruvinetti di Med-Or: «Cosa ha ottenuto Mosca in cambio? Un intervento per congelare la linea del fronte in Ucraina e forse un via libera in Libia». 🔗 Leggi su Laverita.info